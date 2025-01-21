🔎 В Крыму обследуют больше 525 километров берега на наличие мазута По информации МЧС России, очищено более 181 километра береговой линии.
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🔎 В Крыму обследуют больше 525 километров берега на наличие мазута По информации МЧС России, очищено более 181 километра береговой линии.