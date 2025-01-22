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Половина американцев против выхода США из ВОЗ по данным опроса YouGov

Половина американцев против выхода США из ВОЗ по данным опроса YouGov

Опрос YouGov показал, что 50% американцев не поддерживают выход США из ВОЗ. Решение о выходе подписано президентом Дональдом Трампом.

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