"Ну, во-первых, мы убьем всех французов." – интервью Толстого французам Заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой в интервью изумлённому французу на чистом французском: Толстой: - Кого волнует его (Макрона) мнение?Репортер: - Вас что совершенно не волнует, что говорит Эммануэль Макрон?Толстой: - Абсолютно.
И мы убьем всех остальных. На этот счет можете не переживать
Комментарии
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СЕ
Сергей ЕВ
Враги России должны быть уничтожены, а ВС России успехов и победы над укронацистами и блоком НАТО
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2 д.
alik3456 Джексон
наполеон со своей армией в 1812 в морозы по сугробам полз домой... А ящиках или в пакетах будут вывозить штабелями.
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2 д.
ч
чвсатпкьл
Макрон это человек Ротшильдов и сионистов которых финансируют так же Ротшильды. 🤣😂
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1 д.
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