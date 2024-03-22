Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • борис бочкун
    Эти тысячи в креслах нужно половину отправить на фронт, а остальным зарплату как у всех , что они установили, вот тог...Почему СВО де-фак...
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И мы убьем всех остальных. На этот счет можете не переживать

И мы убьем всех остальных. На этот счет можете не переживать

"Ну, во-первых, мы убьем всех французов." – интервью Толстого французам Заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой в интервью изумлённому французу на чистом французском: Толстой: - Кого волнует его (Макрона) мнение?Репортер: - Вас что совершенно не волнует, что говорит Эммануэль Макрон?Толстой: - Абсолютно.

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Комментарии
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СЕ
Сергей ЕВ
Враги России должны быть уничтожены, а ВС России успехов и победы над укронацистами и блоком НАТО
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2 д.
alik3456 Джексон
наполеон со своей армией в 1812 в морозы по сугробам полз домой... А ящиках или в пакетах будут вывозить штабелями.
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2 д.
ч
чвсатпкьл
Макрон  это человек Ротшильдов и сионистов которых финансируют так же Ротшильды. 🤣😂
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1 д.

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