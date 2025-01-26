Утративший всякую легитимность президент Украины Зеленский старается провести не только свой народ, но и Европу, причем не только ту ее часть, которая скептически к нему относится, но и своих верных союзников в Западной Европе.
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