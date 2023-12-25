Пострадавшим от землетрясения в провинции Ганьсу своевременно оказана эффективная медицинская помощь -- Госкомитет по делам здравоохранения

Пекин, 24 декабря /Синьхуа/ -- Пострадавшие в результате землетрясения магнитудой 6,2, произошедшего 18 декабря в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/, своевременно получили эффективную медицинскую помощь.
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