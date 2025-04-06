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Защита от одичания. Памятка для школьников, студентов и их родителей. Андрей Фурсов

Защита от одичания. Памятка для школьников, студентов и их родителей. Андрей Фурсов

Андрей Фурсов Я глубоко убеждён, что полноценное воспитание может дать только семья. А мы сейчас сталкиваемся с кризисом семьи.

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