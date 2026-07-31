Пляжный футбол. Московский международный кубок. 2-й тур. «Локомотив» обыграл «Аланьяспор», сборная России по пенальти одолела «Могхавемат», другие результаты

В Москве проходит Международный кубок по пляжному футболу. Пляжный футбол Московский международный кубок 30 июля 1-й тур Коринтианс (Бразилия) — Могхавемат Голсапуш (Иран) — 4:3 Спортиво Лукеньо (Парагвай) — Аланьяспор (Турция) — 6:2 ЦОР (Беларусь) — Россия — 1:2 Бетвам (Болгария) — Локомотив (Россия) — 1:18 31 июля 2-й тур Спортиво Лукеньо (Парагвай) — Бетвам (Болгария) — 18:2 Коринтианс (Бразилия) — ЦОР (Беларусь) — 3:2 Локомотив (Россия) — Аланьяспор (Турция) — 3:0 Россия — Могхавемат Голсапуш (Иран) — 3:3 (4:3 по пенальти) 1 августа 3-й тур Россия — Коринтианс (Бразилия) — 12.
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