Три модели получили тройной лазерный источник света и игровые функции Компания Xgimi представила серию домашних проекторов Horizon 30, в которую вошли модели Pro, Max и Ultra Max.
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