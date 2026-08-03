Валентина Иванова поздравила дочь Эмму с первым днём рождения

2 августа дочь Валентины Ивановой и рэпера Тимати, Эмма, отметила свой первый день рождения. Валентина опубликовала в социальных сетях множество ранее не показывавшихся фотографий малышки и посвятила ей трогательное поздравление.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии