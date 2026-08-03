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FiNE NEWS

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Валентина Иванова поздравила дочь Эмму с первым днём рождения

2 августа дочь Валентины Ивановой и рэпера Тимати, Эмма, отметила свой первый день рождения. Валентина опубликовала в социальных сетях множество ранее не показывавшихся фотографий малышки и посвятила ей трогательное поздравление.

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