Чего ждать под елочку, спрашивает глава Газпрома Алексей Миллер редко упускает возможность указать на слабые места западной аналитики, и на полях Российской энергетической недели он сделал это с присущей ему прямотой.
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