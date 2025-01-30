Ударный труд: чего ожидать от турнира UFC в Саудовской Аравии

Вечером 1 февраля в Эр-Рияде состоится турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Исраэль Адесанья встретится с Нассурдином Имавовым, а во втором по значимости поединке Шарабутдин Магомедов сразится с Майклом Пейджем.
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