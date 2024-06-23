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Культура и Общество

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Лето пить до донца…

Колокольчиков трезвон лишь услышу в поле, и улыбка на лице вспыхнет поневоле, до чего ж вы хороши, нежные цветочки, как мне вас не похвалить ну хотя бы строчкой? Незабудок голубых ласковые глазки по лужайке разлились, словно в дивной сказке.

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