Лето пить до донца…

Колокольчиков трезвон лишь услышу в поле, и улыбка на лице вспыхнет поневоле, до чего ж вы хороши, нежные цветочки, как мне вас не похвалить ну хотя бы строчкой? Незабудок голубых ласковые глазки по лужайке разлились, словно в дивной сказке.