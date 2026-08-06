С началом специальной военной операции так называемый коллективный Запад и некоторые государства, которые формально к этому «клубу» не относятся, дружно кинулись оказывать финансовую и военную помощь Киеву.
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