Путин дал старт производству российского аналога упаковки Tetra Pak

Предприятие будет работать в Чехове Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт работе предприятия в подмосковном Чехове, на котором будут выпускать упаковки для длительного хранения напитков, аналогичные продукции ушедшей из РФ компании Tetra Pak.