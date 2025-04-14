Путин дал старт производству российского аналога упаковки Tetra Pak

Предприятие будет работать в Чехове Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт работе предприятия в подмосковном Чехове, на котором будут выпускать упаковки для длительного хранения напитков, аналогичные продукции ушедшей из РФ компании Tetra Pak.
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