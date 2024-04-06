Басманный суд Москвы арестовал бизнесмена, который поставил некачественные бронежилеты для участников СВО на ₽2 млрд

В Москве Басманный суд принял решение отправить под стражу генерального директора ООО «ГК «Пикет» Андрея Есипова, обвиняемого в поставке некачественных бронежилетов для военных в зоне специальной военной операции.
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