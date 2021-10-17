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Корабль «Союз МС-18» с киноэкипажем на борту отстыковался от МКС

Корабль «Союз МС-18» с киноэкипажем на борту отстыковался от МКС

Космический корабль «Союз МС-18» расстыковался с модулем «Наука» российского сегмента Международной космической станции (МКС), 17 откября сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

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