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Samsung Galaxy note 20 простенький ремонт

Samsung Galaxy note 20 простенький ремонт

﻿﻿Море звонков, бхатья! Сегодня пополняю коллекцию Самсунгов на продажу, нашел на Авито такой вариант Цена конечно высоковата, я потратил 10000 на его покупку, но все равно дорого, но я очень хочу этот аппарат:) Телефон включается, работает какое-то время а потом выключается, может даже снова включается, ну думаю все понятно, все равно надо что-то перезагрузить, кстати ЛБП висит на 98мА, значит будем Перезагружаться процессор, ну и удалил всё за кадром: скучно без всяких нижних нагревов и прочего, плюс плата здесь сделана из двух спаянных половинок, поэтому лучше сильно не нагревать припой между ними, процессор здесь exynos 990, сверху припаяна ОЗУ Как-то я использую свой любимый флюс для сварки ядерных ракет Союз-Аполлон от Романа Гребеникова! Лучшее соотношение цены и качества.

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