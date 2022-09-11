В ЕР заявили о провале попытки Запада дестабилизировать общество перед выборами

Посол Грызлов: попытка НАТО дестабилизировать общество перед выборами провалилась Посол России в Белоруссии, председатель Высшего совета «Единой России» (ЕР) Посол Грызлов: попытка НАТО дестабилизировать общество перед выборами провалилась Посол России в Белоруссии, председатель Высшего совета «Единой России» (ЕР) Борис Грызлов рассказал, что новая попытка западных государств дестабилизировать российское общество перед выборами в стране оказалась обречена на провал, сообщает ТАСС.