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Розе о вылете из ЛЧ: «Для «Боруссии» это огромный удар»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе подвел итоги матча со «Спортингом» (1:3), после которого немецкий клуб лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

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