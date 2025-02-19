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Царьград

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"Вариант или не вариант": Алсу назвала пять черт возможного избранника

"Вариант или не вариант": Алсу назвала пять черт возможного избранника

Исполнительница хита "Зимний сон" рассказала, на какого бы мужчину обратила внимание.Летом прошлого года певица Алсу развелась с бизнесменом Яном Абрамовым, но уже готова к новым серьёзным отношениям.

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Комментарии
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Амара Карпова
Безмозглая дура🤮ни ума ни интеллекта💩и ни вкуса и ни стиля💩кому ты нужна😅
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22 час.
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