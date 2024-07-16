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В Ефремовской больнице появились "умные тренажеры" для реабилитации после инсульта

В Ефремовской больнице появились "умные тренажеры" для реабилитации после инсульта

В Ефремовской районной клинической больнице появились беговые дорожки с биологической обратной связью, магнитный стимулятор, тренажер для разработки коленных и тазобедренных суставов, а также стабилоплатформа.

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