В Ефремовской больнице появились "умные тренажеры" для реабилитации после инсульта

В Ефремовской районной клинической больнице появились беговые дорожки с биологической обратной связью, магнитный стимулятор, тренажер для разработки коленных и тазобедренных суставов, а также стабилоплатформа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии