«Он поплыл». Федун — о причинах увольнения Абаскаля

Леонид Федун объяснил, почему Гильермо Абаскаль не смог сохранить пост тренера «Спартака». Бывший босс «Спартака» Леонид Федун поделился мыслями об увольнении с поста главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
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