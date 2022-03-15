"А помните, был такой коронавирус?": пользователи соцсетей вспоминают о той "далекой" пандемии

Вы тоже заметили, что тема коронавируса незаметно исчезла из информационного поля? Да, сначала ковиду пришлось "подвинуться" из-за политической повестки, а теперь и вовсе, поговаривают, что коварный вирус начал стремительное отступление в России.
Вы тоже заметили, что тема коронавируса незаметно исчезла из информационного поля? Да, сначала ковиду пришлось "подвинуться" из-за политической повестки, а теперь и вовсе, поговаривают, что коварный вирус начал стремительное отступление в России.
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