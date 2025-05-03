В российских школах могут ввести оценки за поведение

Минпросвещения готовит пилотный проект по введению оценок за поведение в школах. Как сообщает РИА Новости, с 1 сентября новая система начнёт работать в шести регионах — в том числе в Новгородской, Ярославской и Тульской областях, а также в ЛНР, Чечне и Мордовии.