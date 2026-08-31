Автоэксперт Урюков назвал 5 лучших дизельных авто до 1 млн рублей

В сегменте до 1 млн рублей вполне есть из чего выбрать, хотя возраст таких машин превышает 15 лет, а пробег нередко переваливает за 250–400 тысяч километров.
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