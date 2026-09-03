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Прямо сейчас! Подмосковье отражает мощную атаку: тревога, сирены, дроны попали в дома

Прямо сейчас! Подмосковье отражает мощную атаку: тревога, сирены, дроны попали в дома

Московская область подверглась массированной атаке беспилотников. По данным губернатора Андрея Воробьева, за ночь над регионом силы ПВО уничтожили 56 БПЛА, при этом несколько аппаратов достигли наземных объектов.

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