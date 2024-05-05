Российские военные захватили украинский танк Т-64

Парк трофейной техники группировки войск «Восток» пополнился украинским танком Т-64. Его при помощи ударных FPV-дронов остановили на линии боевого соприкосновения на Южно-Донецком направлении специальной операции.
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