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Рогов сообщил о зачистке от украинских боевиков села Константинопольское

Рогов сообщил о зачистке от украинских боевиков села Константинопольское

Продолжающуюся зачистку села Константинопольское на Кураховском направлении от украинских формирований силами российских войск отметил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 18 декабря в комментарии РИА Новости.

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