Новый креативный директор Moschino умер через десять дней после назначения

Креативный директор модного дома Moschino Давиде Ренне умер в Милане в возрасте 46 лет. Причиной его смерти стал сердечный приступ, пишет издание Daily Front Row со ссылкой на пресс-службу итальянского модного бренда.
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