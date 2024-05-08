В Иркутской области сотрудники Госавтоинспекции экстренно доставили в больницу мужчину, которому стало плохо

Несколько дней назад в дежурную часть МО МВД России «Эхирит-Булагатский» поступил звонок от жительницы поселка Усть-Ордынский, которая сообщила о том, что ее мужу резко стало плохо, и ему необходимо срочно добраться до медицинского учреждения.