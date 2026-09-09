14-летний школьник умер во время урока в Нижегородской области

В Нижегородской области школьник скончался на уроке физической культуры, сообщил глава минобра региона Михаил Пучков в среду, 9 сентября.
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