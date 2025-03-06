В Якутии полицейские встретились с сотрудниками Квартала труда и рассказали, как противостоять мошенникам

В Якутске сотрудники МУ МВД России «Якутское» продолжают мероприятия в рамках профилактической кампании «Осторожно, мошенники!», направленной на информирование населения о дистанционных аферистах, о различных схемах обмана и способах защиты от них.
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