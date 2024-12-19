Встреча генерального секретаря НАТО Марка Рютте с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшаяся в Брюсселе, вызвала критику со стороны отставного подполковника Вооруженных сил США Дэниела Дэвиса.
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