Байден намерен выделить Израилю более $1 млрд на закупку оружия

Администрация президента США Джо Байдена работает над заключением новых крупных контрактов на поставку оружия Израилю на сумму более $1 млрд, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
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