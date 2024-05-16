Поисковики Тюменской области за месяц подняли останки 111 красноармейцев

В Тюменской области более 100 участников и руководителей 16 региональных поисковых отрядов в период с 16 апреля по 12 мая проводили работы по поиску, поднятию и захоронению останков бойцов, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны.
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