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Поисковики Тюменской области за месяц подняли останки 111 красноармейцев

Поисковики Тюменской области за месяц подняли останки 111 красноармейцев

В Тюменской области более 100 участников и руководителей 16 региональных поисковых отрядов в период с 16 апреля по 12 мая проводили работы по поиску, поднятию и захоронению останков бойцов, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны.

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