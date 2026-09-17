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Регионы России

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Индия готовится защитить экономические интересы на фоне санкций США

Индия готовится защитить экономические интересы на фоне санкций США

Индия намерена принять необходимые меры для защиты своих торговых и экономических интересов после одобрения Конгрессом США законопроекта о ужесточении санкций против России и Ирана.

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