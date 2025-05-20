Переговоры в тупике: Израиль продолжает оставаться в Дохе под давлением США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал израильской переговорной группе остаться в Дохе как минимум еще на один день, несмотря на тупиковую ситуацию в переговорах с ХАМАС об освобождении заложников.
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