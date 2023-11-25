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Гризманн надеется стать лучшим бомбардиром в истории «Атлетико»: «Я мотивирован стать легендой этого клуба»

Гризманн надеется стать лучшим бомбардиром в истории «Атлетико»: «Я мотивирован стать легендой этого клуба»

– Борьба за победу в Ла Лиге. Этого титула не хватает Гризманну, который даже выиграл чемпионат мира.

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