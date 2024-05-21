Власти объяснили причины роста налогов для граждан

Настройка параметров налоговой системы в ближайшем будущем — это ответ на потребность в справедливом налогообложении, заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании экспертного совета комитета по бюджету и налогам в Госдуме.
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