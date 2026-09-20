В Советском районе Воронежа впервые вручили знаки «Почетный гражданин»

В Советском районе Воронежа прошла первая церемония вручения знаков «Почетный гражданин». Звания удостоились двое: 99-летний ветеран Великой Отечественной войны Василий Ишутин и сотрудница районной управы Елена Ушакова.
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