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Бизнес журнал. Урал

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В Екатеринбурге у наблюдателей изъяли яблоко как агитацию

В Екатеринбурге у наблюдателей изъяли яблоко как агитацию

Полиция изъяла яблоко у наблюдателей от партии «Яблоко» на избирательном участке в Екатеринбурге, председатель участка посчитала наличие фруктов рядом со стендом незаконной агитацией.

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