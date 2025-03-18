Театр абсурда
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Театр абсурда

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Мигранты заполняют российские тюрьмы

Мигранты заполняют российские тюрьмы

На днях глава ФСИН Аркадий Гостев сообщил, что в российских учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС), иначе говоря, в СИЗО и колониях, сильно увеличилось количество иностранцев.

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