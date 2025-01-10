Ремонт дороги на бульваре Архитекторов в Омске вновь подорожал - до 2,2 млрд рублей. Также в мэрии назвали новый срок планируемого завершения фактических работ на этом участке - не декабрь, а сентябрь.
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Ремонт дороги на бульваре Архитекторов в Омске вновь подорожал - до 2,2 млрд рублей. Также в мэрии назвали новый срок планируемого завершения фактических работ на этом участке - не декабрь, а сентябрь.