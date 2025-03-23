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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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За торговлю кокаином вице-капитана валлийского клуба «Барри Таун» Пресса приговорили к тюрьме на 2 года и 6 месяцев

Полузащитника «Барри Таун» Эвана Пресса приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы в суде Ньюпорта после того, как он признал себя виновным в причастности к торговле наркотиком.

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