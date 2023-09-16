Как появились открытки

Открытое письмо Фото: Wikipedia.org Прототипами современных почтовых открыток считают орнаментированные торговые карточки (trade card) — визитные карточки и одновременно рекламные объявления ювелиров, мебельщиков, лакировщиков конца XVIII века.
Открытое письмо Фото: Wikipedia.org Прототипами современных почтовых открыток считают орнаментированные торговые карточки (trade card) — визитные карточки и одновременно рекламные объявления ювелиров, мебельщиков, лакировщиков конца XVIII века.
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