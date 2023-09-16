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  • Aнатолий Райков
    Мне не надо примеры про грибы рассказывать,если я про грибы знаю с детства.Если наш город построен в окружении леса.Н...На поле в Башкири...
  • ММ
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  • Aнатолий Райков
    Да,на вид как поганки и похожи.А что про этот гриб можешь сказать?Он  тоже съедобный,но с алкаголем?На поле в Башкири...

Как появились открытки

Как появились открытки

Открытое письмо Фото: Wikipedia.org Прототипами современных почтовых открыток считают орнаментированные торговые карточки (trade card) — визитные карточки и одновременно рекламные объявления ювелиров, мебельщиков, лакировщиков конца XVIII века.

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