Группы без риска: чего ждать от ключевых матчей очередного тура Кубка России

Предстоящий третий тур группового этапа Кубка России по футболу не отмечен матчами с топовой вывеской, но почти каждый из них имеет серьезное турнирное значение, так как ни в одной из четырех групп «Пути РПЛ» пока нет явных аутсайдеров.
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