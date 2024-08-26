Группы без риска: чего ждать от ключевых матчей очередного тура Кубка России

Предстоящий третий тур группового этапа Кубка России по футболу не отмечен матчами с топовой вывеской, но почти каждый из них имеет серьезное турнирное значение, так как ни в одной из четырех групп «Пути РПЛ» пока нет явных аутсайдеров.