Учёные рассказали, что на Луне и Марсе можно жить: где лучше брать дачу

Исследователи обнаружили на Луне и Марсе оптимальные локации для жизни человека.Институт Astera совместно с Pioneer Labs собрал группу климатологов, которые оценили стоимость терраформирования Марса: потребуется около 1 миллиарда долларов для увеличения температуры на 1 градус каждый год.