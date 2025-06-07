Театр абсурда
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Театр абсурда

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Росгвардейцы пресекли теракт (с применением беспилотников) на военном объекте в Рязанской области

Росгвардейцы пресекли теракт (с применением беспилотников) на военном объекте в Рязанской области

Террорист ликвидирован.Что за подонок, откуда - такие данные пока не приводятся. На кого работал - яснее ясного.

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