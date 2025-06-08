Украинский лидер Владимир Зеленский пытается втянуть НАТО в конфликт с Россией. Политик понимает, что его страна проигрывает, заявил американский сенатор Томми Табервилл (республиканец от штата Алабама) в интервью радиостанции WABC.
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