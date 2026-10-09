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Экоферма в Луховицах выиграла золотую медаль на выставке «Золотая осень — 2026»

Экоферма в Луховицах выиграла золотую медаль на выставке «Золотая осень — 2026»

Экоферма в деревне Подлипки муниципального округа Луховицы выиграла золотую медаль на 28-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2026» в московском комплексе «Тимирязев Центр».

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